ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

Бившият ММА боец и настоящ треньор Николай Добруджански коментира представянето на националния ни отбор по аматьорски ММА на световното първенство, което се провежда в Тбилиси.

Припомняме, че от 21 изпратени състезатели, само една състезателка при дамите, Силвия Спасова, получи място в медалите, като това се случи след една загуба, тъй като в тегловата категория на Спасова бяха регистрирани четири спостистки. По регламент в аматьорския ММА няма битка за бронзов медал, а загубилите на полуфиналите получават бронзови медали.

БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство

Вижте коментара на треньора на варненския ММА клуб "Десант":