Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  3. ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

  • 1 окт 2025 | 15:34
  • 702
  • 0
ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

Бившият ММА боец и настоящ треньор Николай Добруджански коментира представянето на националния ни отбор по аматьорски ММА на световното първенство, което се провежда в Тбилиси.

Припомняме, че от 21 изпратени състезатели, само една състезателка при дамите, Силвия Спасова, получи място в медалите, като това се случи след една загуба, тъй като в тегловата категория на Спасова бяха регистрирани четири спостистки. По регламент в аматьорския ММА няма битка за бронзов медал, а загубилите на полуфиналите получават бронзови медали.

БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство
БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство

Вижте коментара на треньора на варненския ММА клуб "Десант":

