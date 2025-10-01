БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство

Българската федерация по ММА завършва второ поредно световно първенство за мъже и жени без нито един медал, който да е спечелен с успех в клетката. На провеждащия се Мондиал по аматьорски ММА в Тбилиси от българската делегация на почетната стълбичка място получи единствено Силвия Спасова, която допусна едно поражение със събмишън за 22 секунди, но тъй като в тегловата категория бяха четири участнички, тя ще се окичи с бронзов медал.

Общо 20-те ни представители в отделните теглови категории записаха 12 победи и 20 загуби.

Припомняме, че националният ни отбор завърши с една победа и шест поражения на световното през 2024-а, а на европейското първенство през същата година завършиха с 2 победи и 9 загуби във възрастовата група за мъже и жени.