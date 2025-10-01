Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство

БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство

  • 1 окт 2025 | 11:52
  • 3284
  • 2
БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство

Българската федерация по ММА завършва второ поредно световно първенство за мъже и жени без нито един медал, който да е спечелен с успех в клетката. На провеждащия се Мондиал по аматьорски ММА в Тбилиси от българската делегация на почетната стълбичка място получи единствено Силвия Спасова, която допусна едно поражение със събмишън за 22 секунди, но тъй като в тегловата категория бяха четири участнички, тя ще се окичи с бронзов медал.

Общо 20-те ни представители в отделните теглови категории записаха 12 победи и 20 загуби.

Припомняме, че националният ни отбор завърши с една победа и шест поражения на световното през 2024-а, а на европейското първенство през същата година завършиха с 2 победи и 9 загуби във възрастовата група за мъже и жени.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Иво Деспотов за изминалото Европейско по кикбокс: Тенденция е всяка година нивото да расте

Иво Деспотов за изминалото Европейско по кикбокс: Тенденция е всяка година нивото да расте

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 482
  • 0
ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

  • 1 окт 2025 | 15:34
  • 698
  • 0
Още една награда за Юлияна Янева

Още една награда за Юлияна Янева

  • 1 окт 2025 | 14:37
  • 776
  • 0
Кубрат Пулев с почетен плакет от най-голямата държавна медия на Йордания

Кубрат Пулев с почетен плакет от най-голямата държавна медия на Йордания

  • 1 окт 2025 | 12:28
  • 612
  • 0
Трима наши боксьори на ринга на Европейското първенство днесб

Трима наши боксьори на ринга на Европейското първенство днесб

  • 1 окт 2025 | 11:23
  • 718
  • 0
Бивш световен шампион: Британският бокс е в криза

Бивш световен шампион: Британският бокс е в криза

  • 1 окт 2025 | 11:20
  • 167
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444571
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1356
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17234
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17633
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15682
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3681
  • 0