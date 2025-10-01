Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Двойната световна медалистка Батоклети ще бяга 10 км в Триест

Двойната световна медалистка Батоклети ще бяга 10 км в Триест

  • 1 окт 2025 | 15:02
  • 372
  • 0
Двойната световна медалистка Батоклети ще бяга 10 км в Триест

След като спечели два медала на Световното първенство по лека атлетика в Токио Надя Батоклети ще замени шпайковете с маратонки по-късно този месец, когато ще застане на старта на Corsa dei Castelli в Триест на 19 октомври.

Батоклети ще се състезава на 10 км в Триест – дисциплината, в която тя бе коронясана за европейска шампионка на първото издание на Европейското първенство по шосейно бягане в Брюксел-Льовен през април, с което завърши пълния си комплект от европейски титли.

След като спечели двоен златен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г., Батоклети стана първата жена, която печели индивидуални титли във всички възрастови групи на Европейското първенство по крос кънтри SPAR през 2024 г. След това тя влезе в историята, като завърши колекцията си от европейски титли на всички настилки – писта, крос кънтри и шосе – в Брюксел-Льовен.

Батоклети, която спечели сребро на 10 000 м и бронз на 5000 м в Токио, ставайки първата италианка с два медала от едно и също Световно първенство по лека атлетика, държи националния рекорд на Италия на 10 км с време 31:10, както и европейския рекорд на 5 км с 14:32.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Мюър затвори "трудната глава“ от живота си, след като бившият ѝ треньор Андрю Йънг беше наказан

Мюър затвори "трудната глава“ от живота си, след като бившият ѝ треньор Андрю Йънг беше наказан

  • 1 окт 2025 | 13:32
  • 3476
  • 0
Ходжкинсън, Хънт и Хънтър-Бел ще участват във финала на сезона в Ню Йорк

Ходжкинсън, Хънт и Хънтър-Бел ще участват във финала на сезона в Ню Йорк

  • 1 окт 2025 | 13:23
  • 792
  • 0
Остава седмица до финалното състезание “Нови пазар рън“

Остава седмица до финалното състезание “Нови пазар рън“

  • 1 окт 2025 | 13:13
  • 861
  • 0
Треньорът на Ружди: Той за 10 години постави 6 световни рекорда

Треньорът на Ружди: Той за 10 години постави 6 световни рекорда

  • 30 сеп 2025 | 17:35
  • 1790
  • 0
Ружди Ружди: Не сме си мислели за световен рекорд, а три пъти го подобрих

Ружди Ружди: Не сме си мислели за световен рекорд, а три пъти го подобрих

  • 30 сеп 2025 | 17:11
  • 2988
  • 0
Тържествено посрещане в София за световния шампион Ружди Ружди

Тържествено посрещане в София за световния шампион Ружди Ружди

  • 30 сеп 2025 | 16:45
  • 4457
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444661
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1566
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17362
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17722
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15764
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3741
  • 0