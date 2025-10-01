Двойната световна медалистка Батоклети ще бяга 10 км в Триест

След като спечели два медала на Световното първенство по лека атлетика в Токио Надя Батоклети ще замени шпайковете с маратонки по-късно този месец, когато ще застане на старта на Corsa dei Castelli в Триест на 19 октомври.

Батоклети ще се състезава на 10 км в Триест – дисциплината, в която тя бе коронясана за европейска шампионка на първото издание на Европейското първенство по шосейно бягане в Брюксел-Льовен през април, с което завърши пълния си комплект от европейски титли.

След като спечели двоен златен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г., Батоклети стана първата жена, която печели индивидуални титли във всички възрастови групи на Европейското първенство по крос кънтри SPAR през 2024 г. След това тя влезе в историята, като завърши колекцията си от европейски титли на всички настилки – писта, крос кънтри и шосе – в Брюксел-Льовен.

Батоклети, която спечели сребро на 10 000 м и бронз на 5000 м в Токио, ставайки първата италианка с два медала от едно и също Световно първенство по лека атлетика, държи националния рекорд на Италия на 10 км с време 31:10, както и европейския рекорд на 5 км с 14:32.

Снимки: Gettyimages