Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

  • 1 окт 2025 | 14:53
  • 513
  • 0
Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова записа победа в първия кръг от основната схема на турнира по тенис на твърда настилка в Самсун, Турция с награден фонд от 115 000 щатски долара.

Шиникова, която премина през квалификациите, се наложи с 6:2, 6:4 над британката Хариет Дарт и така записа третия си пореден успех без загубен сет.

Българката, която е номер 346 в световната ранглиста при жените и изостава с точно сто места от Дарт, започна мача много силно. Тя реализира пробив още в първия гейм, а малко по-късно направи нов такъв за 5:2, което реши първия сет в нейна полза.

Във втория сет Дарт, която е бивша номер 70 в света, имаше аванс от 4:2 гейма, но Шиникова спечели четири последователни гейма в края, за да затвори срещата.

За място на четвъртфиналите Шиникова ще играе с поставената под номер 7 в схемата Мария Тимофеева от Русия, която е номер 161 в света.

