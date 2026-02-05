Популярни
Адам Куракаев за трансфера на Шамил Мамедов в България и натурализирането на чужденци

  • 5 фев 2026 | 13:21
  • 994
  • 0
Адам Куракаев за трансфера на Шамил Мамедов в България и натурализирането на чужденци

В първата част на разговора с Адам Куракаев спортният агент разкрива детайли около трансферите на някои родени в Русия борци, които вече се състезават, или са се състезавали за националния отбор на България.

Мениджърът сподели и детайли около сумата за трансфера на най-новото попълнение на ЦСКА в свободния стил - Шамил Мамедов. В студиото на "Sportal Fight Club" Куракаев разказа и за работата си с олимпийския шампион в категория до 86 кг. при свободняците, Магомед Рамазанов, и сподели информация около здравословното състояние на спортиста от Дагестан.

Шамил Мамедов: Благодаря ви много за доверието и възможността да се боря за България
Шамил Мамедов: Благодаря ви много за доверието и възможността да се боря за България

Вижте първата част от интервюто с Куракаев:

В студиото на "Sportal Fight Club" Куракаев разказа и за работата си с олимпийския шампион в категория до 86 кг. при свободняците, Магомед Рамазанов, и сподели информация около здравословното състояние на спортиста от Дагестан.

