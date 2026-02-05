Популярни
  • 5 фев 2026 | 11:42
  • 509
  • 0
Имане Хелиф заяви, че ще се съобрази с изискванията за генетични тестове, но само ако те бъдат провеждани от МОК

Алжирската боксьорка Имане Хелиф заяви, че ще се съобрази с изискванията за генетични тестове, но само ако те бъдат провеждани от Международния олимпийски комитет (МОК), за да може да участва в състезания.

Хелиф спечели златния медал в категория до 66 килограма при жените на Игрите в Париж 2024 на фона на спорове относно нейното участие, след като Международната боксова асоциация (IBA) я дисквалифицира от Световното първенство през 2023-а въз основа на тестове за полови хромозоми.

Световен бокс, която ще ръководи боксовите турнири на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, след като получи временно признание от МОК, обяви през май миналата година задължителни тестове на пола за всички боксьори в състезанията си. Хелиф, която обжалва пред Спортния арбитражен съд (КАС) решението на Световен бокс да я отстрани от турнири, освен ако не се подложи на генетичен тест за определяне на пола, каза, че би се подложила на подобно изследване, но само ако то бъде администрирано от МОК.

„Разбира се, бих приела да направя всичко, което се изисква от мен, за да участвам в състезания“, заяви Хелиф пред Си Ен Ен.

„Те трябва да защитават жените, но трябва да обърнат внимание, че докато защитават жените, не бива да нараняват други жени. Аз не съм трансджендър. Аз съм жена. Искам да живея живота си. Моля, не ме използвайте в политическите си програми“, добави тя.

26-годишната боксьорка изрази надежда да получи справедливост от КАС.

„Няма да се предам, докато не получа справедливост, защото знам, че справедливостта е на моя страна въпреки всичко“, каза тя.

