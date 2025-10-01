Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис

Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис

  • 1 окт 2025 | 13:37
  • 875
  • 0

Френският тенисист Гаел Монфис обяви, че следващият сезон ще бъде последен в неговата професионална кариера.

39-годишният французин спечели първата си титла на ниво АТР преди цели 20 години, а в ранглистата достигна до номер 6 през 2016 година.

Сред най-големите постижения в кариерата на 193-сантиметровия тенисист са полуфиналите на "Ролан Гарос" през 2008 година и на Откритото първенство на САЩ осем години по-късно.

"Когато обичаш нещо толкова много, винаги имаш чувството, че е неправилно да се откажеш. Но на 40 години това ще бъде правилното решение за мен", написа в социалните мрежи Монфис.

Французинът, който е известен като един от най-големите шоумени на корта, има 13 титли в кариерата си. Той е женен за украинската тенисистка Елина Свитолина, а в момента е номер 53 в световната ранглиста.

Следвай ни:

Още от Тенис

Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

Йоана Константинова и Алекс Каратанчева се класираха за втория кръг във Варна

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 653
  • 0
Федерер е начело в списъка на кандидатите за място в "Залата на славата" на тениса за 2026 г.

Федерер е начело в списъка на кандидатите за място в "Залата на славата" на тениса за 2026 г.

  • 1 окт 2025 | 15:51
  • 729
  • 0
Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа на WТА 125 турнир в Турция

  • 1 окт 2025 | 14:53
  • 513
  • 0
Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

Синер след успеха в Пекин: Това е много, много специално място за мен

  • 1 окт 2025 | 14:26
  • 965
  • 0
Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

Яник Синер триумфира с титлата в Пекин

  • 1 окт 2025 | 12:06
  • 1093
  • 0
Сезонът за Паула Бадоса приключи

Сезонът за Паула Бадоса приключи

  • 1 окт 2025 | 11:05
  • 776
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444634
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1501
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17322
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17688
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15732
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3720
  • 0