България е жадна за спорт!

Вчерашният ден показа, че българският спортен фен е жаден за големи спортни събития. В рамките на няколко часа хиляди привърженици бяха на площада пред храм-паметника "Свети Александър Невски", стадион "Христо Ботев" в Пловдив и зала "Арена София" в столицата.

В късния следобед националният отбор по волейбол осъществи своя почетен парад по улиците на София, където хиляди столичани поздравяваха автобуса с вторите в света. След това момчетата на Джанлоренцо Бленджини получиха аплодисменти от поне седем хиляди души, събрали се на площад "Свети Александър Невски".

93

Малко по-късно пък феновете на Левски бяха изпълнили до краен предел сектора за гости на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, където "сините" зарадваха своите почитатели с шампионатна победа срещу Ботев (Пловдив) с 1:0.

В края на деня 8100 зрители се стекоха в зала "Арена София", където се игра срещата от Евролигата между Апоел Тел Авив и Барселона. Цифрата бележи абсолютен рекорд за баскетболен мач у нас, без участието на български отбор.

19