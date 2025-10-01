Перейра коментира евентуално преминаване в тежка категория

Популярни
  • 1 окт 2025 | 11:10
  • 632
  • 0

Алекс Перейра отговори на словесните нападки от страна на Магомед Анкалаев преди UFC 320 и обсъди възможността да се премести в тежка категория.

Този уикенд Перейра ще се изправи в реванш срещу Анкалаев в главната битка на UFC 320, опитвайки се да си върне титлата в полутежка категория, която загуби от руснака по-рано тази година. В подготовката за битката Анкалаев и неговият екип многократно отправяха нападки към „Поатан“. Съвсем наскоро треньорът на Анкалаев, Сухраб Магомедов, заяви, че Перейра – един от най-изявените нокаутьори в спорта – не удря толкова силно.

„Със сигурност това са само приказки“, каза Перейра пред репортери по време на среща с медиите във вторник. „Той го е видял в моя мач с Анкалаев, но го е видял и във всички останали битки. Дори реферът каза, че за 30 години не е виждал нещо подобно. Но това е добре. Нека си мисли така. Очаква го изненада.“

"Не гледам другия боец. Не гледам нищо от неговите неща. Гледам какво правя аз. Ще гледам моя мач с него, но не искам да слушам какво прави той. Не искам да виждам какво прави той.“

Напрежението между Анкалаев и Перейра се засилва с наближаването на битката. Освен словесните нападки, двамата почти стигнаха до конфронтация в тренировъчния институт на UFC миналата седмица. Но въпреки зараждащата се враждебност, Перейра казва, че това не е най-голямата битка в кариерата му. Южноамериканецът твърди, че победата му над Израел Адесаня остава връхната точка в кариерата му, дори и да победи Анкалаев в реванша.

Ако Перейра победи Анкалаев и си върне титлата в полутежка категория, той ще се присъедини към Ранди Кутюр като единствения шампион в две дивизии, който също е имал няколко шампионски периода. И може би ще се стреми да добави още към това. Перейра вече намекна за преминаване в тежка категория, а по време на свалянето на килограми за UFC 320, бившият кикбоксьор призна, че не му остава много време в категория до 93 килограма.

„Наистина не знам. Ще трябва да видим“, каза Перейра, попитан за преминаване в тежка категория. „Очевидно тялото ми става по-тежко. Не знам колко дълго ще мога да свалям до 93 килограма. Просто ще трябва да видим и да го караме мач за мач.“

UFC 320 ще се проведе в неделя сутрин българско време (05.09). Sportal.bg ще отразява на живо основната бойна карта, която се очаква да започне в 05:00 часа.

