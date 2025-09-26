Конфронтация между Анкалаев и Перейра преди реванша им

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра ще се изправят в реванш за титлата в полутежка категория на UFC 320 на 4-и октомври в Лас Вегас. Двамата вече се срещнаха лице в лице в тренировъчния институт на UFC в четвъртък.
Анкалаев, който спечели първия мач с единодушно съдийско решение през март, публикува видео в своя Instagram, показващо кратък разговор между него и Поатан в Лас Вегас, малко повече от седмица преди дългоочаквания им двубой.
Във видеото Перейра седи на диван, докато Анкалаев говори на руски на човек, който държи телефон с приложение за превод. След това този човек предава на Перейра думите на Анкалаев.
„Ще се бием на 4 октомври и повече няма нужда да си разменяме думи“, казва Анкалаев, според преводача.
„Никога нищо не съм казвал, той винаги е говорил“, отговаря Перейра на португалски. „Аз никога нищо не съм казвал, той винаги е говорил. А сега, когато сме близо, лице в лице, той е задник.“
Видеото приключва след отговора на Перейра, но бившият шампион на UFC намекна, че планира да публикува по-дълга версия на срещата им в своя YouTube канал.
По-рано тази седмица Перейра публикува видео в социалните мрежи, в което твърди, че Анкалаев се е крил от него в института на UFC, на което Анкалаев отговори в Twitter. След конфронтацията в института на UFC, Анкалаев обясни в Twitter защо изобщо е потърсил Перейра, като заяви, че планира да разреши съперничеството им в октагона на 4 октомври.