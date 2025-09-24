Комична ситуация беляза мача на Балкан в Германия

Отборът на Балкан отстъпи с 63-79 на Раста Вехта в първия мач от квалификациите за турнира ФИБА Къп, а организаторите на събитието определено имаха огромни проблеми с резултата до почивката.

Балкан стъпи накриво на старта на квалификациите за ФИБА Къп и даде две “жертви”

След като за около 7-8 минути бяха добавили точка повече на домакините, след това решиха да вкарат нещата в ред и те буквално излязоха от контрол, когато резултат 525-111 в полза на немския тим се появи на екраните.

Грешката в крайна сметка бе поправена бързо и реалният резултат бе изписан в лентата.