Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Комична ситуация беляза мача на Балкан в Германия

Комична ситуация беляза мача на Балкан в Германия

  • 24 сеп 2025 | 21:53
  • 1354
  • 0
Комична ситуация беляза мача на Балкан в Германия

Отборът на Балкан отстъпи с 63-79 на Раста Вехта в първия мач от квалификациите за турнира ФИБА Къп, а организаторите на събитието определено имаха огромни проблеми с резултата до почивката.

Балкан стъпи накриво на старта на квалификациите за ФИБА Къп и даде две “жертви”
Балкан стъпи накриво на старта на квалификациите за ФИБА Къп и даде две “жертви”

След като за около 7-8 минути бяха добавили точка повече на домакините, след това решиха да вкарат нещата в ред и те буквално излязоха от контрол, когато резултат 525-111 в полза на немския тим се появи на екраните.

Грешката в крайна сметка бе поправена бързо и реалният резултат бе изписан в лентата.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Балкан стъпи накриво на старта на квалификациите за ФИБА Къп и даде две “жертви”

Балкан стъпи накриво на старта на квалификациите за ФИБА Къп и даде две “жертви”

  • 24 сеп 2025 | 22:30
  • 3511
  • 0
От Черно море заявиха: Новият сезон започва със стил и енергия

От Черно море заявиха: Новият сезон започва със стил и енергия

  • 24 сеп 2025 | 19:04
  • 1145
  • 0
Риалити звезда се фука с апетитните си извивки

Риалити звезда се фука с апетитните си извивки

  • 24 сеп 2025 | 18:55
  • 2889
  • 0
Звезда на Апоел с призив към феновете преди старта на сезона в Евролигата

Звезда на Апоел с призив към феновете преди старта на сезона в Евролигата

  • 24 сеп 2025 | 18:40
  • 1492
  • 0
Бившата на НБА звезда показа защо е един от най-скъпоплатените модели в света

Бившата на НБА звезда показа защо е един от най-скъпоплатените модели в света

  • 24 сеп 2025 | 16:58
  • 2028
  • 0
Клуб от Саудитска Арабия иска да участва в Адриатическата лига

Клуб от Саудитска Арабия иска да участва в Адриатическата лига

  • 24 сеп 2025 | 16:34
  • 1238
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Малмьо 0:2 Лудогорец, греда за разградчани и спестен директен червен картон на домакините

Малмьо 0:2 Лудогорец, греда за разградчани и спестен директен червен картон на домакините

  • 24 сеп 2025 | 22:56
  • 19811
  • 50
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 110454
  • 286
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 16470
  • 26
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 24035
  • 44
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 37118
  • 60
Лига Европа на живо: Рома с два бързи гола във Франция

Лига Европа на живо: Рома с два бързи гола във Франция

  • 24 сеп 2025 | 22:44
  • 8006
  • 0