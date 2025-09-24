Очаквайте на живо: Раста - Балкан

Отборът на Балкан стартира в борбата за участие в турнира ФИБА Къп. Българският тим гостува на германския Раста Вехта в първия мач от квалификациите за стъпване на европейската сцена. Срещата е днес от 20:30 часа б.в., а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Старши треньорът на ботевградчани Васил Христов ще може да разчита на всичките си играчи, без трайно контузения център Андрей Иванов, който се възстановява след скъсани връзки на коляното.

Квалификациите се играят в два мача на разменно гостуване, като вторият мач е на 1 октомври в "Арена Ботевград".