Димитър Дерменджиев: По-малко да грешим

  • 1 окт 2025 | 08:37
  • 413
  • 0

Днес, втория отбор на Локомотив (Пловдив) приема едноименния тим на Димитровград. Срещата от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът показа в някои мачове, че може да се справя успешно срещу най-добрите. Има футболисти с достатъчно опит. Това не трябва да ни притеснява, а да ни мобилизира да изиграем 90-те минути концентрирано. Да сведем грешките до минимум. Ще излезем да се надиграваме. Разбира се ще търсим и положителен резултат, защото победите ни дават увереност, че работим в правилната посока и ни насърчават да продължим още по-усърдно“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.

