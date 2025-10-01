Димитър Дерменджиев: По-малко да грешим

Днес, втория отбор на Локомотив (Пловдив) приема едноименния тим на Димитровград. Срещата от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът показа в някои мачове, че може да се справя успешно срещу най-добрите. Има футболисти с достатъчно опит. Това не трябва да ни притеснява, а да ни мобилизира да изиграем 90-те минути концентрирано. Да сведем грешките до минимум. Ще излезем да се надиграваме. Разбира се ще търсим и положителен резултат, защото победите ни дават увереност, че работим в правилната посока и ни насърчават да продължим още по-усърдно“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.