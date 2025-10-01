Популярни
  3. Димитър Иванов: В Созопол винаги е трудно

  • 1 окт 2025 | 08:34
  • 287
  • 0

Спартак (Пловдив) играе днес в Созопол с едноименния тим. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Всеки мач е битка през настоящия сезон. Отборите са равностойни. Трудно е в Созопол за гостуващите отбори. Привлякоха нови футболисти. Амбицирани са да играят водеща роля в първенството. Имат добър треньор. Ние работим сериозно и естествено искаме да вземем максимума от всеки двубой. Ще търсим победата докрай. Надявам се и да оползотворим положенията си пред вратата на противника“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.

