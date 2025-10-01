Популярни
  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Само победа ще ни удовлетвори

Петър Кюмюрджиев: Само победа ще ни удовлетвори

  • 1 окт 2025 | 08:28
  • 370
  • 0

Едноименния тим на Созопол приема днес Спартак (Пловдив). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Приемаме много сериозен съперник, воден от добър треньор. През последните сезони, Спартак неизменно беше сред фаворитите за първото място. Очаквам оспорван двубой. Ние загатнахме, че имаме добър потенциал. Очаквам футболистите ни да го демонстрират именно в предстоящата тежка битка. Целта е победа, за да зарадваме феновете“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.

Снимка: ФК Созопол - фейсбук

