Още три мача от Евролигата днес

След вчерашното разтърсващо начало на новия сезон в Евролигата, днес предстои втората порция мачове. Тази вечер обаче ще бъде една идея по-спокойна, като ще се изиграят само три срещи от най-големия баскетболен турнир на Стария континент.

На сцената излизат двата финалиста от миналия сезон. Пръв това ще направи Монако, който започва тазгодишната кампания с домакинство на Жалгирис Каунас. Мачът е от 20:30 часа българско време.

Само с петнадесет миунти разлика е и двубоят на шампиона Фенербахче. Турският гранд започва защитата на титлата си с домакинство на коварния отбор на Париж. Въпреки това всичко различно от победа ще бъде прието за изненада.

Третият сблъсък за вечерта пък е с начален час 21:00 и противопоставя отборите на Лион-Вильорбан и Валенсия.