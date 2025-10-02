Фенербахче започна по шампионски защитата на титлата

Актуалният носител на трофея от Евролигата Фенербахче стартира новия сезон в най-силния баскетболен клубен турнир с изразителна победа срещу френския Париж Баскетбол с 96:77 (25:19, 18:21, 27:19, 26:18).

Въпреки поражението французите излъчиха най-резултатния на паркета в лицето на гарда Надир Хифи, който отбеляза 23 точки, 1 борба и 2 асистенции.

За “фенерите” пък най-добър бе гардът Девън Хол със своите 22 точки, 4 борби и 2 асистенции. Също така турците излъчиха и единствения играч, който реализира “дабъл-дабъл”, като това бе Уейд Болдуин, който реализира 10 точки, 2 борби и 10 асистенции.

След равностойно начало турците успяха да затворят първата четвърт с аванс от шест точки.

След първата почивка обаче французите не позволиха ножицата да се отвори и не просто запазиха дистанцията, но я и намалиха до три пункта на полувремето.

В третата четвърт "фенерите" отново имаха смазващо предимство и до голяма степен предрешиха изхода от срещата, дръпвайки със 70:59.

Последната четвърт бе отново много силна за турците и те я спечелиха с осем точки разлика, за да оформят крайния резултат.

Следващият кръг от турнира е още тази седмица и в него Фенербахче ще гостува на Жалгирис, който вече повали другия финалист от последния сезон в Евролигата Монако. Париж Баскетбол от своя страна ще има визита на Макаби (Тел Авив). И двата мача предстоят на 3 октомври (петък).