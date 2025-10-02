Популярни
Валенсия ликува във волеви сблъсък срещу Лион

  2 окт 2025 | 02:20
Валенсия ликува във волеви сблъсък срещу Лион

Отборът на Валенсия спечели срещу тима на Лион-Вильобран с 80:77 (19:18, 15:17, 26:26, 20:16) в заключителния мач от първия кръг на груповата фаза в Евролигата.

Нандо Де Коло от французите стана най-резултатен със 17 точки, 3 борби и 4 асистенции.

За испанците най-добър реализатор стана Дариъс Томпсън с 15 точки, 2 борби и 3 асистенции. Освен това от Валенсия цели двама играчи приключиха двубоя с “дабъл-дабъл”. Това бяха центърът Мат Костело (13-10-1) и гардът Омари Мур (12-8-10).

Това бе може би най-равностойният двубой за вечерта, като той вървеше точка за точка до самия си край.

През първото полувреме съперниците си размениха по една част и домакините от Лион-Вильобран се оттеглиха с минимална преднина от 35:34.

След третата четвърт двата отбора се разделиха при абсолютен паритет от 60:60. В заключителната част испанците съумяха да спечелят с четири точки разлика, с което затвориха срещата в своя полза.

Следващият кръг от турнира е още тази седмица и в него Лион-Вильобран ще има домакинство на Баскония. Валенсия също ще бъде домакин и ще приеме Виртус Болоня. И двата мача предстоят на 3 октомври (петък).

