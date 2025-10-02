Монако с фалстарт в Евролигата

Финалистът от последния сезон в Евролигата Монако стартира новата кампания в най-престижния баскетболен турнир с домакинско поражение от тима на Жалгирис с 84:89 (20:27, 15:18, 25:22, 24:22).

Въпреки поражението монегаските излъчиха най-ефективния на паркета в лицето на американския гард Майк Джеймс, който завърши срещата с 24 точки, 3 борби и 5 асистенции.

За Жалгирис пък с най-добри показатели бе също играч от САЩ в лицето на крилото Моузес Райт, който отбеляза 21 точки и добави 6 асистенции.

A perfect start💯



Moses Wright got 21 points & 8/8 FG in his debut with @bczalgiris tonight🎯



Watch all his buckets here👇 pic.twitter.com/SkRULLVl0G — EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2025

В първата четвърт гостите от Литва започнаха много силно и поведоха със седем точки – 20:27.

Във втората ситуацията на паркета продължи да бъде подобна и играчите на Томас Масиулис увеличиха аванса си до десет – 35:45 на почивката. През второто полувреме домакините най-накрая успяха да вземат и една четвърт в своя полза с малка преднина от три точки, като съкратиха изоставането си до 60:67 преди заключителните 10 минути. В последната част Монако отново беше по-силният на паркета, но така и не успя да съкрати солидното изоставане от началото на двубоя и отстъпи с крайното 84:89.

Следващият кръг от турнира е още тази седмица и в него Монако ще се изправи срещу новия член на Евролигата Дубай Баскетбол, който стартира с успех срещу сръбския гранд Партизан. Жалгирис пък ще има домакинство на другия финалист от миналия сезон и актуален носител на трофея Фенербахче, който започна с победа срещу Париж Баскетбол. И двата мача предстоят на 3 октомври (петък).