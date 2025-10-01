Популярни
Барцокас: Изключително труден мач

  • 1 окт 2025 | 04:02
Олимпиакос започна успешно участието си в Евролигата. Отборът гостува на Баскония в първия кръг на турнира и надделя със 102:96. Победата обаче дойде доста трудно, като гърците трябваше да правят обрат в последните минути. Треньорът Йоргос Барцокас коментира представянето на своя тим.

„Чувствам се страхотно. Смятах този мач за изключително труден. Казах го и преди срещата на играчите – за всеки отбор в този момент е изненада както начинът, по който играем, така и начинът, по който ще играят съперниците, твърде рано е. Трябва да намерим начин да печелим мачовете и да се подобряваме мач след мач, тренировка след тренировка. Винаги е трудно да се играе тук, но в крайна сметка ключът за нас беше, че накрая не допуснахме никакви грешки. В предишните десетминутки дадохме възможност на Баскония да тича в прехода, тоест в играта, която обича да прави. Щастливи сме и нека продължим напред. Не беше в плановете ни мачът да стигне до 100 точки, това искаше Баскония, попаднахме в капана им, след мача трябваше да бъдем по-търпеливи и да не бързаме“, заяви Барцокас.

Снимки: Gettyimages

