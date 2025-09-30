Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Рекордният договор на Капризов с Минесота Уайлд вече е факт

Рекордният договор на Капризов с Минесота Уайлд вече е факт

  • 30 сеп 2025 | 22:25
  • 1760
  • 2
Рекордният договор на Капризов с Минесота Уайлд вече е факт

Руският център Кирил Капризов подписа рекордно осемгодишно удължаване на договора си с отбора от НХЛ Минесота Уайлд, който е на стойност 136 милиона долара, съобщи пресслужбата на клуба, а новината беше разпространена от медиите в САЩ.

Сделката започва от началото на сезон 2026/27 и достига годишния гаван на заплатите в клуба, който е 17 милиона долара. Решението на звездата и голмайстор на тима да удължи контракта си с отбора от Сейнт Пол (щата Минесота) идва месец след съобщението, че е отказал първата оферта за договор от осем години и 128 милиона от американската валута.

Ако не се бяха разбрали двете страни, Капризов трябваше да стане неограничен свободен агент на 1 юли, след като изтече петгодишният му договор на стойност 45 милиона долара. Самият той намекна, че иска да остане в сегашния си тим, като явно при преговорите финансовите му желания са били удовлетворени.

Той говори по темата на 18-и септември и тогава каза, че харесва Минесота, иска да остане и има достатъчно време, за да се разберат двете страни. Тогава обаче е бил фокусиран върху първенството, мачовете и подобряването на личната си форма.

Договорът на Капризов е най-високият в историята на НХЛ по отношение на общите пари и средната годишна стойност, надминавайки предишната сделка на суперзвездния капитан на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин, който преди това игра с договор за 124 милиона долара, валиден от 2008 до 2020 година.

Удължаването на контракта засенчва и сделката на звездата на Едмънтън Ойлърс Леон Драйзайтъл, който се отличаваше с най-скъпия личен документ в лигата в момента по отношение на общата стойност (112 милиона долара за осем години) и средната годишна заплата от 14 милиона долара.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

21 старта в алпийския сноуборд преди Олимпийските игри

21 старта в алпийския сноуборд преди Олимпийските игри

  • 30 сеп 2025 | 19:18
  • 789
  • 0
На 81-годишна възраст почина бивш шампион от Четирите шанци

На 81-годишна възраст почина бивш шампион от Четирите шанци

  • 30 сеп 2025 | 16:34
  • 1099
  • 0
Марк-Андре Флюри се оттегли от хокея с победа на Питсбърг в контролна среща

Марк-Андре Флюри се оттегли от хокея с победа на Питсбърг в контролна среща

  • 28 сеп 2025 | 12:50
  • 627
  • 0
Лиа Любенова завърши 24-та на Гран При в Баку

Лиа Любенова завърши 24-та на Гран При в Баку

  • 27 сеп 2025 | 12:21
  • 1289
  • 0
Капитанът на Флорида Александър Барков може да пропусне целия редовен сезон в НХЛ

Капитанът на Флорида Александър Барков може да пропусне целия редовен сезон в НХЛ

  • 26 сеп 2025 | 21:17
  • 1233
  • 0
Деян Михайлов завърши 14-ти на Гран при по фигурно пързаляне

Деян Михайлов завърши 14-ти на Гран при по фигурно пързаляне

  • 26 сеп 2025 | 10:40
  • 829
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 119320
  • 133
Владо Николов: Пет отбора са по-добри от нас, има само един начин да ги догоним

Владо Николов: Пет отбора са по-добри от нас, има само един начин да ги догоним

  • 1 окт 2025 | 10:06
  • 2815
  • 0
Ботев (Пд) поглежда към Херо

Ботев (Пд) поглежда към Херо

  • 1 окт 2025 | 10:12
  • 916
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438438
  • 15
Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

  • 1 окт 2025 | 06:01
  • 8256
  • 5
Галатасарай повали Ливърпул

Галатасарай повали Ливърпул

  • 1 окт 2025 | 00:00
  • 36606
  • 65