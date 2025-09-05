Кирил Капризов е пред най-големия договор в историята на НХЛ

Бъдещето на звездния нападател Кирил Капризов е тема номер едно в Минесота. Руското крило навлиза в последната година от договора си, но собственикът на Уайлд Крейг Лейполд е решен да направи всичко възможно, за да задържи в клуба най-голямата си звезда. Лейполд дори допусна, че Капризов може да получи най-големия договор в историята на лигата.

"Очаквам това да е огромен контракт. Вероятно най-големият, който НХЛ някога е виждала“, заяви той в интервю за The Athletic. "Кирил за мен е не само топ играч, но и страхотен човек. Вярвам, че преговорите ще бъдат конструктивни. Честно казано, вече съм едновременно нервен и развълнуван", зобави босът.

Капризов, който ще навърши 29 години през април, може да стане свободен агент след предстоящия сезон. От 2021 г. той играе в НХЛ с петгодишен договор, който струва на Уайлд 9 милиона долара годишно. Оттогава той се нареди сред най-продуктивните крила в цялата лига.

От сезон 2022/23 той има четвъртия най-висок среден брой отбелязани голове на мач. През миналия сезон стартира във великолепен стил и беше сред кандидатите за Hart Memorial Trophy, но развитието му беше забавено от контузия в долната част на тялото. Въпреки това успя да отбележи 25 гола и да събере 56 точки в 41 мача. При пълен брой мачове това би означавало темпо от 50 гола и над 110 точки. В плейофите добави още девет точки в шест участия.

Лейполд по-рано не криеше, че няма да позволи на конкуренцията да съблазни Капризов с по-висока оферта. „Сигурен съм, че никой няма да му даде повече пари или по-дълъг договор от нас“, каза той в началото на миналия сезон.

В историята на НХЛ еталон е Александър Овечкин, който през 2008 г. подписа 13-годишен договор за 124 милиона долара. Най-високият таван на заплатите в момента е на Леон Драйзайтъл – 14 милиона долара годишно. Ако собственикът на Минесота е прав, Капризов може да надмине тези цифри.

Лейполд вярва, че преговорите ще започнат след завръщането на играча от Русия. „Когато отново усети атмосферата на града и любовта на феновете, вярвам, че ще бъдем близо до споразумение“, добави той.

Минесота избра Капризов на драфта през 2015 г. едва в 5-ия кръг или 135-и. Руснакът замина отвъд океана едва през 2020 г. след успешна кариера в КХЛ. Оттогава е изиграл 319 мача в НХЛ, в които е отбелязал 185 гола и е записал 386 точки. В историческите класации на Уайлд вече се е изкачил на четвърто място по брой голове и е пети по точки.