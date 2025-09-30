Популярни
Анисимова срещу Паолини на 1/4-финалите в Пекин

Анисимова срещу Паолини на 1/4-финалите в Пекин

Аманда Анисимова се класира на четвъртфиналите на турнира по тенис за жени в Пекин, след като заличи пасив от един сет и спечели с 1:6, 6:2, 6:4 срещу чехкинята Каролина Мухова. Надпреварата при дамите в китайската столица е на твърди кортове и е с награден фонд 8.963 милиона щатски долара.

С победата си днес Анисимова продължи отличната си серия в последните месеци, в които игра финали за Големия шлем на откритото първенство на САЩ и на "Уимбълдън". От старта на сезона на трева през юни 22-годишната американка е с 23 победи и има само четири по-малко от Ига Швьонтек. Тя е и на седми четвъртфинал, което е изравнен личен рекорд от 2022.

Мухова доминираше първия сет и спечели с 6:1, но Анисимова отговори подобаващо. Тя изравни бързо сетовете, а последният започна без грешки на сервис до осмия гейм. Именно в деветия Анисимова записа решаващия пробив и в следващия спечели на първи мачбол.

За Анисимова това бе първа победа с обрат срещу тенисистка от топ 20 на световната ранглиста от 2022 насам, след като тя загуби 11 поредни мача при сет изоставане в последните три години. Днес обаче американката го направи и подобри баланса си срещу Каролина Мухова до две победи в два мача.

В следващия двубой тя ще срещне поставената под номер 6 Джазмин Паолини. Италианката се наложи с 6:2, 7:5 срещу чехкинята Мари Боузкова след час и 46 минути. В първия сет Паолини записа пробиви четвъртия и осмия гейм, а втората част бе много по-хаотична и изпълнена с грешки.

Паолини и Боузкова си размениха по три пробива в шест поредни гейма до 4:4, след което италианката получи възможност за нов брейк за победата. Тя обаче пропиля два мачпойнта и Боузкова стигна до ново изравняване. Паолини поведе с 6:5 на собствен сервис и в следващия гейм получи нови два мачбола, възползвайки се от втория за 7:5.

Снимки: Imago

