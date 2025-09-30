Популярни
Георги Татаров: Невероятно! Неописуемо! Никога не съм изпитвал такава емоция

Волейболният национал Георги Татаров определено е развълнуван и впечатлен от посрещането, което българските фенове направиха на националния отбор.

Сребърният медалист трудно осъзнава влиянието, което успеха на тима има на българския народ.

"Невероятно! Неописуемо! Никога не съм изпитвал такава емоция. Особено сега след всичко, което се случи в следните един-два часа, наистина невероятно, такава емоция, която, може би, никога не съм изпитвал. Невероятно. Радвам се, че успяхме да зарадваме толкова много хора, да обединим цял народ. Наистина невероятно чувство", сподели той.

93 София посреща волейболните национали

Според него децата трябва да спортуват и да водят активен начин на живот.

"Надявам се колкото се може повече деца да влизат в залите, не само в залите, а в стадионите, където и да спортуват, да се движат, да са далеч от лошите неща така, които могат да ги сполетят в подрастващите години да се движат повече", апелира волейболистът.

Снимки: Владимир Иванов

