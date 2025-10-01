Популярни
Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал и Олимпиакос ще се изправят един срещу друг във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига за сезон 2025/2026. Двубоят ще се проведе на стадион "Емиратс" в Лондон на 1 октомври от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде французинът Франсоа Летексие. Това е важен мач и за двата отбора, които се стремят да натрупат точки в ранната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Арсенал започна успешно кампанията в турнира на богатите. Лондончани удариха коравия Атлетик Билбао в Испания и сега ще търсят нови три точки. "Артилеристите" са абсолютен фаворит в този мач и очакванията са за лесен успех, макар гръцкият гранд често да е създавал проблеми в миналото.

Олимпиакос пък не впечатли в първия си мач в основната фаза на турнира, записвайки постно нулево реми срещу дебютанта Пафос. "Червео-белите" ще трябва да вдигнат нивото, ако искат да вземат нещо от "Емиратс", но в Шампионската лига всичко е възможно.

Арсенал демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Топчиите" победиха Нюкасъл с 2:1 (28.09.2025) в Премиър лийг, надделяха над Порт Вейл с 2:0 (24.09.2025) за "Карабао Къп" и завършиха наравно 1:1 с Манчестър Сити (21.09.2025). В първия си мач от Шампионската лига те победиха Атлетик Билбао с 2:0 (16.09.2025), а преди това разгромиха Нотингам Форест с 3:0 (13.09.2025).

Олимпиакос също показва добра форма с три победи и две равенства в последните си пет срещи. Гръцкият тим победи Левадиакос с 3:2 (27.09.2025), Астерас Триполис с 2:1 (24.09.2025) за Купата на Гърция и завърши наравно 1:1 с Панатинайкос (21.09.2025). В първия си мач от Шампионската лига те направиха 0:0 с Пафос (17.09.2025), а преди това разгромиха Пансерайкос с 5:0 (13.09.2025).

Историята между двата отбора включва пет предишни срещи, като балансът е леко в полза на Арсенал с три победи срещу две за Олимпиакос. Последната им среща се състоя на 18 март 2021 г. в Лига Европа, когато Олимпиакос победи с 1:0 на "Емиратс" с гол на Юсеф Ел Араби в 51-вата минута, но Арсенал продължи напред с общ резултат 3:2. Седмица по-рано "топчиите" бяха спечелили с 3:1 на стадион "Караискаки" с голове на Йодегор, Габриел и Елнени. Интересно е, че през февруари 2020 г. Олимпиакос елиминира Арсенал от Лига Европа с драматичен гол на Ел Араби в 120-тата минута, който донесе победа с 2:1 след продължения и общ резултат 2:2 с предимство на гостуващи голове.

