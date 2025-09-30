Популярни
  3. Айкут Айдън: Казах на Кадеду, че ще стигне с България финал на световното

  • 30 сеп 2025 | 17:33
През последния месец ВК Нефтохимик 2010 бе воден от помощник-треньора и статистик Айкут Айдън в отсъствието на старшията Франческо Кадеду, който бе в щаба на националния тим на България на световното във Филипините. Днес италианецът се завърна в България с отбора, който направи исторически фурор с второто си място на планетата в Манила. А ето какво каза турският специалист за официалния клубен сайт на ВК Нефтохимик 2010.

– Вашата оценка за месеца, в който водихте ВК Нефтохимик 2010 в предсезонната подготовка и в първите контроли?

– Това беше един хубав опит за мен. Имах шанса да видя собственото си ниво. Това ме мотивира още повече. В крайна сметка целта ми е един ден да бъда старши треньор.

– Как оценявате отбора за новия сезон?

– Получи се един наистина силен отбор, изграден от силни характери. Те имат добра дисциплина и визия за играта. Всички работят много усърдно. Прекалено рано е точно сега да се правят каквито и да е заключения. Нещата ще станат по-ясни, когато започнат официалните мачове и видим резултатите.

– Как се адаптираха играчите към вашите методи?

– Това не са моите методи. Аз бях в постоянен контакт със старши треньора Франческо Кадеду. Но няма значими разлики. Езикът на волейбола е универсален. Срещу нас имаме професионалисти и когато въведеш нещо ново, те нямат проблеми с адаптацията.

– Кое беше най-трудно за вас през този месец?

– Нямаше нещо кой знае колко трудно, защото имах добър отбор, който винаги ми помагаше. Разпологах с колектив от спортисти, които ме уважават и работят в хармония.

– Чухте ли се с Кадеду след финалния мач на световното първенство в Манила и какво ви каза той?

– Беше много щастлив от среброто и в същото време много уморен. Казахме си няколко неща за мача с Италия и веднага се насочихме директно към темата „Нефтохимик“.

– Вероятно сте поддържали постоянен контакт по време на цялото световно – как го усетихте и очаквахте ли този уникален фурор, имайки предвид вашите разговори?

– Ние сме говорили и преди за националния отбор на България, така че за мен не беше голяма изненада този успех. Казах на Кадеду, че ще бъде на финала – може да го питате и него. И аз стисках палци за България.

– Какво означава за вас и за целия клуб ВК Нефтохимик 2010 да имате до себе си действащ световен вицешампион?

– Разбира се, за всички нас това е голяма гордост. В същото време е мотивиращо да видиш как човек, с когото работиш, постига такъв успех. И накрая – можеш да извлечеш от неговия опит, разговаряйки с него. А като се върне в Бургас, трябва да почерпи с пици целия отбор – няколко пъти.

– Какви новости във волейбола видяхте на световното първенство – с очите на треньор и на статистик?

– Във волейбола се опитват да наложат нови правила, но как те ще се съотнесат с природата на волейбола трябва тепърва да се оценява. На това световно видяхме колко много отбори се борят във всеки гейм и че нито един тим не е непобедим.

– За финал – какво бихте казал на феновете на ВК Нефтохимик 2010?

– Надявам се през новия сезон да им покажем отбор, който се бори и който не може да понесе да загуби. Знам, че феновете няма да ни оставят сами в залата – и те показват, че не сме сами, всяка година. Защото волейболът е спорт, който процъфтява благодарение на зрителите!

Снимка: ЕЛИН БОШУРОВ

