Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Удар по Атлетико Мадрид часове преди сблъсъка с Айнтрахт

Удар по Атлетико Мадрид часове преди сблъсъка с Айнтрахт

  • 30 сеп 2025 | 17:22
  • 1901
  • 0

Атлетико Мадрид няма да може да разчита на нападателя на тима Александър Сьорлот за днешното домакинство на Айнтрахт (Франкфурт) от втория кръг в Шампионската лига. Норвежецът е получил травма по време на дербито с Реал Мадрид и до последно имаше надежда, че може да се възстанови, но в крайна сметка отпада от плановете на Диего Симеоне за сблъсъка тази вечер от 22:00 българско време. Тази сутрин Сьорлот е направил опит да тренира със своите съотборници, информира “Марка”, но в крайна сметка е почувствал болка и е бил освободен. Нападателят е много важна част от плановете на Симеоне и през уикенда вкара едно от петте попадения за "дюшекчиите" в дербито с Реал Мадрид.

Атлетико Мадрид започна кампанията си в турнира с поражение с 3:2 като гост на Ливърпул и днес ще търси първа победа. От своя страна днешните гости Айнтрахт (Франкфурт) пък постигнаха една от най-впечатляващите победи в първия кръг, разбивайки с 5:1 Галатасарай.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ангола назначи французин за свой селекционер

Ангола назначи французин за свой селекционер

  • 30 сеп 2025 | 16:02
  • 602
  • 1
Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 3894
  • 7
Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

  • 30 сеп 2025 | 15:11
  • 1206
  • 4
Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

  • 30 сеп 2025 | 14:27
  • 995
  • 0
Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

  • 30 сеп 2025 | 14:15
  • 5704
  • 11
Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 2539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98054
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31502
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14439
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8542
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20702
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427400
  • 14