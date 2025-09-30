Удар по Атлетико Мадрид часове преди сблъсъка с Айнтрахт

Атлетико Мадрид няма да може да разчита на нападателя на тима Александър Сьорлот за днешното домакинство на Айнтрахт (Франкфурт) от втория кръг в Шампионската лига. Норвежецът е получил травма по време на дербито с Реал Мадрид и до последно имаше надежда, че може да се възстанови, но в крайна сметка отпада от плановете на Диего Симеоне за сблъсъка тази вечер от 22:00 българско време. Тази сутрин Сьорлот е направил опит да тренира със своите съотборници, информира “Марка”, но в крайна сметка е почувствал болка и е бил освободен. Нападателят е много важна част от плановете на Симеоне и през уикенда вкара едно от петте попадения за "дюшекчиите" в дербито с Реал Мадрид.

¡El equipo para el partido de esta noche! pic.twitter.com/XKkEyHRFu8 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 30, 2025

Атлетико Мадрид започна кампанията си в турнира с поражение с 3:2 като гост на Ливърпул и днес ще търси първа победа. От своя страна днешните гости Айнтрахт (Франкфурт) пък постигнаха една от най-впечатляващите победи в първия кръг, разбивайки с 5:1 Галатасарай.