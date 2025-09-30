Популярни
Собствениците на Нюкасъл със солидна инвестиция в клуба

  • 30 сеп 2025 | 17:13
  • 1841
  • 0
Собствениците на Нюкасъл вкараха нови 111.5 милиона лири в клуба, съобщава "Атлетик". Пет милиона са за женския отбор, а останалите за мъжкия. Това е деветото вливане на капитал от тяхна страна от октомври 2021 насам, когато Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия загуби 85 процента от "свраките".

Парите ще отидат за разплащания през зимните месеци, както и за покриване на ежедневните разходи. Те няма да се отразят сериозно на плановете на клуба за селекция през януарския тренсферен прозорец.

Снимки: Gettyimages

