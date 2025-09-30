Популярни
Швьонтек постави здравето си пред правилата

  • 30 сеп 2025 | 16:54
  • 2001
  • 0
Намиращата се на 2-ро място в женската тенис ранглриста Ига Швьонтек заяви, че сезонът на WTA е прекалено дълъг и интензивен и разумният избор за нея би бил да намали графика си в името на здравето, дори ако това означава да пропусне задължителни турнири.

Мъжкият и женският календар бяха обект на сериозни критики, тъй като предлагат мачове в продължение на 11 месеца, а двата тура – АТР и WTA, бяха подложени на ново разглеждане заради сгъстената програма в Азия. Тази посока беше затвърдена и след като пет мача от Откритото първенство на Китай не завършиха заради контузии на състезатели.

Камила Осорио се оттегли, след като загуби първия сет срещу Швьонтек, а Лоис Буасон, Чжън Цинвън, Лоренцо Музети и Якуб Меншик се отказаха заради травми. Успехът над Осорио е под номер 400 за полякинята.

”Мисля, че хората вече наистина са уморени. За съжаление, Азиатската серия от турнири е най-трудната защото си вече в края на годината и мислиш, че всичко скоро ще свърши, но не е така. Има още турнири и трябва да се вложиш още”, заяви Швьонтек пред журналисти днес.

“Все още не знам как ще изглежда кариерата ми след няколко години. Може би ще трябва да избирам някои турнири и да пропускам други, въпреки че са задължителни. WTA с тези задължителни правила създаде доста предизвикателства за нас”, добави полякинята.

Според правилата на WTA, най-добрите тенисистки са длъжни да участват във всичките четири турнира от Големия шлем, 10 турнира WTA 1000 и шест турнира WTA 500, като наказанията за пропускане варират от отнемане на точки в ранглистата до глоби.

“Не мисля, че някоя от топ-тенисистките ще постигне това. Невъзможно е да се вместиш, да отговориш на графика и да си в добра форма. Мисля, че трябва да бъдем умни. И да не се интересуваме толкова от правилата, колкото кое е важно за нашето здраве”, каза още Ига Швьонтек.

