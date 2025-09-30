Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Съдиите по линиите остават на "Ролан Гарос" и догодина

Съдиите по линиите остават на "Ролан Гарос" и догодина

  • 30 сеп 2025 | 16:41
  • 432
  • 0
Съдиите по линиите остават на "Ролан Гарос" и догодина

Вторият турнир от Големия шлем - "Ролан Гарос", ще продължи да използва съдии по линиите и през 2026 година. Това съобщи Френската тенис федерация.

В останалите три турнира от Шлема - Откритите първенства на Австралия и САЩ, както и на "Уимбълдън", от години се използват автоматизирани електронни системи, но във Френската тенис федерация смятат, че няма нужда от такава промяна, тъй като техните съдии са показали "висок стандарт при рефериране".

"И за следващия "Ролан Гарос" Френската тенис федерация ще продължи да подкрепя френските съдии, които са признати по целия свят и които носят пълна удовлетвореност на организаторите с решенията си", заявиха от централата.

През тази година общо 404 съдии отговаряха за мачовете от "Ролан Гарос", като от тях 284 бяха французи.

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер запази перфектния си баланс срещу Де Минор и ще играе на финала в Пекин

Синер запази перфектния си баланс срещу Де Минор и ще играе на финала в Пекин

  • 30 сеп 2025 | 16:03
  • 615
  • 1
Алкарас се справи с Фриц и вдигна трофея при дебюта си в Токио

Алкарас се справи с Фриц и вдигна трофея при дебюта си в Токио

  • 30 сеп 2025 | 14:47
  • 896
  • 0
Финалите на АТР в Торино с рекорден награден фонд

Финалите на АТР в Торино с рекорден награден фонд

  • 30 сеп 2025 | 13:22
  • 669
  • 0
Лиа Каратанчева започна с убедителна победа на турнир в Румъния

Лиа Каратанчева започна с убедителна победа на турнир в Румъния

  • 30 сеп 2025 | 11:27
  • 691
  • 1
Осем българки ще играят в основната схема на турнир по тенис от ITF във Варна

Осем българки ще играят в основната схема на турнир по тенис от ITF във Варна

  • 29 сеп 2025 | 22:37
  • 1276
  • 0
Даниил Медведев отстрани Александър Зверев на турнира в Пекин

Даниил Медведев отстрани Александър Зверев на турнира в Пекин

  • 29 сеп 2025 | 20:55
  • 1326
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97937
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31422
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14366
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8443
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20397
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427374
  • 14