Синер запази перфектния си баланс срещу Де Минор и ще играе на финала в Пекин

  • 30 сеп 2025 | 16:03
  • 611
  • 1
Поставеният под номер 2 Яник Синер спечели с 6:3, 4:6, 6:2 срещу осмия в схемата Алекс де Минор и се класира на финала на турнира по тенис за мъже в Пекин. Надпреварата в китайската столица е от ранг АТР 500 и с награден фонд 4.016 милиона щатски долара.

Синер запази перфектния си баланс срещу Де Минор и записа 11-та поредна победа над австралиеца, като първата бе през 2019. Днес австралиецът успя да вземе сет, но грешки в третия осигуриха на италианеца 30-и финал в професионалния тур и девета поредна победа на твърди кортове.

"Нивото беше високо и направихме отлични серии, в които имаше шансове и за двама ни. Във втория сет пропуснах някои шансове, но като цяло бяхме равностойни в целия мач. В последната част записах ранен пробив и подавах по-добре, така че не мога да бъда недоволен", каза италианецът след победата, извоювана за два часа и 20 минути.

Двубоят наистина бе равностоен, но шестият гейм в последния сет бе ключов. Тогава Синер проби Де Минор на нула, след което взе последните си два сервис-гейма и затвори мача при 6:3. Иначе италианецът далеч не бе перфектен на първи сервис, но пък отрази 11 от 12-те разигравания за пробив на Де Минор и това бе ключът към победата.

Синер е първият тенисист след Новак Докович (2012-2015), който достига три поредни финала в Пекин. Той спечели титлата през 2023 и на следващия сезон бе победен от Карлос Алкарас. Негов съперник на финала ще бъде Лърнър Тиен, който направи обрат срещу руснака Даниил Медведев.

Американецът губеше с 5:7, 3:5 при сервис-гейм на Медведев, но успя да запише пробив и руснакът се контузи. Така Тиен взе оставащите четири гейма в сета и първите четири на третата част, преди Медведев да се оттегли заради травмата.

Синер стана финалист в седем от осемте турнира, в които игра през годината, включително шампионските в Австралия и Великобритания. Той преследва 21-а титла, след като не успя да я спечели на финала на откритото първенство на САЩ срещу Алкарас. Италианецът също така изостава с 2 760 точки от испанеца в световната ранглиста, след като временният лидер стана шампион в Токио днес.

Утешителна награда за Де Минор е фактът, че през тази година той е спечелил повече мачове на твърд корт от всеки друг тенисист с 34. Неговият поход към полуфиналите му помогна и по пътя към Финалния турнир на АТП, за който той има 3 345 точки и 640 повече от десетия Феликс Оже-Алиасим.

