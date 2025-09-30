Ангола назначи французин за свой селекционер

Националният отбор на Ангола назначи французина Патрис Бомел за селекционер седмица преди финалните квалификации за Световното първенство през 2026 година, предаде “Ройтерс”.

Бомел заменя на поста Педро Гонсалвеш, който бе уволнен през миналата седмица, след като Ангола загуби от Либия у дома и се раздели с надеждата за се класира на финалите на турнира в Северна Америка през следващото лято. 47-годишният специалист има дълга кариера в Африка, като основно е бил асистент на сънародника си Ерве Ренар, включително и на тима на Ангола в периода 2010-2012 година.

Бомел бе селекционер на Замбия и Кот д'Ивоар, като класира и алжирския клуб МК Алжер в груповата фаза на Шампионската лига на КАФ. Той ще започне работа със световните квалификации срещу Есватини на 8 октомври и срещу Сенегал пет дни по-късно, като ще води тима и на финалите на Купата на африканските нации в Мароко в края на годината.

