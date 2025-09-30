Вицешампионите отново в България - efbet подготвя невероятни награди за феновете онлайн

Днес България посреща своите герои. Мъжкият национален отбор по волейбол се завръща у дома, носейки не просто медали, а надежда и гордост за цяла нация. Лъвовете стигнаха до финала на Световното първенство и завоюваха среброто – успех, който върна България сред световния елит и доказа, че българският дух е непобедим.

efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Историческият финал идва в година, когато efbet и Българската федерация по волейбол отбелязват 10 години партньорство. През това десетилетие компанията неотлъчно подкрепя националните състави – в победи и трудности, в радост и предизвикателства. Сребърните медали са най-силното потвърждение, че когато спортът и неговите партньори вървят заедно, резултатите идват.

Но този успех е и за феновете – хората, които вярваха в силата на отбора до последната точка. Именно към тях е насочена специалната изненада, с която efbet ще отбележи юбилея и среброто.

Можеш ли да отгатнеш наградите, които идват?

Съвсем скоро efbet ще обяви подробностите за специалната игра – как може да се участва и с какви изненади ще зарадват почитателите на волейбола. Феновете ще имат възможност да се включат и да спечелят награди, които носят енергията на националния отбор и духа на този исторически успех.



Среброто на Лъвовете е повод за гордост за цяла България. За efbet и БФВ това отличие е и потвърждение за 10 години последователна подкрепа и общ път. Днес празнуваме заедно – отбор, партньори и фенове – защото успехите имат истинска стойност, когато се споделят.

