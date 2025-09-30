Петър Зехтински: Двубоят с Левски е моментът Ботев да тръгне в правилната посока

Легендата на Ботев Пловдив и българския футбол Петър Зехтински заяви, че мачът на „жълто-черните“ срещу Левски е възможността за „канарчетата“ да тръгнат в правилната посока след слабия старт на настоящия сезон. Той даде интервю за БТА по повод 44-тата годишнина от победата на „жълто-черните“ над испанския гранд Барселона, в което се върна към този паметен двубой в историята на клуба, коментира моментното състояние на Ботев, както и големия успех на националния отбор по волейбол за мъже, спечелил сребърните медали на Световното първенство във Филипините.

Легендарният футболист, който наскоро отпразнува своя 70-годишен юбилей, обяви още, че подготвяната от него автобиографична книга вече е в печат и ще бъде представена на специална церемония на 17 октомври.

На 30 септември 1981 година „канарчетата“ надиграват каталунците с 1:0 пред над 50 хиляди зрители на стадион „9 септември“ в Пловдив в среща-реванш от 1/16-финалите в турнира за Купата на носителите на национални купи (КНК), но след загубата с 1:4 в първия мач отпадат от надпреварата.

„Това беше един от най-силните ни мачове. В съзнанието ми са се запечатали няколко неща, които няма да забравя. На първо място е публиката – колко много хора имаше на този двубой. Знам, че продадените билети за срещата са били над 50 хиляди. За мен този мач си остава най-посетеният в историята на пловдивския футбол. Помня го и с това, че ни отмениха чист гол при 1:0 в края на първото полувреме. Далеч съм от мисълта, че ако го бяха признали, можехме да ги елиминираме, но никой не знае как можеше да се развие срещата, ако беше станало 2:0. Но с гордост мога да кажа, че това беше един великолепен мач на много високо ниво“, започна емоционално Зехтински и разкри интересна случка, разиграла се в съблекалнята на каталунците след последния съдийски сигнал.

„Барселона имаше страхотни футболисти в състава си – Алесанко, Бернд Шустер, Алан Симонсен – като футболист номер 1 на Европа. Има и един куриозен случай от този мач. След края се бяхме разбрали с Алесанко да си разменим фланелките, а нашият домакин ни пусна да играем с най-старите ни екипи. Алесанко ме заведе в съблекалнята на Барселона, за да ми даде чисто нова негова фланелка и в този момент видя как Симонсен хвърля наш екип, който бе получил, в едно кошче. Тогава Алесанко му се скара, да я вземе и да я прибере и той го послуша“, спомни си легендарният полузащитник.

Той обърна внимание и на големия успех на националния отбор по волейбол, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините, като обясни и защо според него в последните години няма подобни успехи във футбола.

„Искам да кажа, че волейболистите ни направиха фантастично представяне. Радвам се, че след 55 години отново взимаме сребърен медал от Световно първенство, който за мен е със златен оттенък. Тези момчета надминаха себе си. Направиха ни горди и щастливи. Изпитах удоволствие, че в нашия състав имаше толкова млади момчета, които показаха своя огромен потенциал и се надявам тепърва да ни радват още повече. Трябва да признаем обаче, че италианците бяха много по-опитни и това направи разликата“, заяви легендата на Ботев и бе категоричен, че многото чуждестранни състезатели във водещите ни футболни отбори са причината за липсата на успехи в този спорт на национално ниво.

„Мисля, че футболът ни е на толкова ниско ниво, защото има прекалено много чужденци във водещите отбори. Виждаме по колко чуждестранни състезатели има в Лудогорец, Левски, ЦСКА… Много е трудно така да се изградят класни български футболисти и от това страда и националният ни отбор.“

Зехтински коментира и моментното състояние на Ботев Пловдив, който днес посреща Левски в отложен мач от шестия кръг на футболната Първа лига. След девет изиграни мача обаче „канарчетата“ са само със 7 точки в актива си и все още нямат успех на „Колежа“.

„Ботев в последните два мача показа добри неща. Постигна стойностна победа като гост на Септември, и игра добре срещу ЦСКА 1948, но допусна груба грешка в защита за втория гол и загуби. Имаме пресния пример от Локомотив (Пловдив) как се побеждава Левски и как може им се противодейства. Смятам, че треньорският щаб и футболистите на Ботев ще намерят възможност да се противопоставят по най-добрия възможен начин“, каза той и призова феновете на „канарчетата“ да напълнят стадиона, за да подкрепят любимия си отбор.

„Публиката на Ботев трябва да си подкрепя отбора. Не трябва да има разединение. Искам да призова привържениците да подкрепят любимия отбор, защото този мач с Левски е изключително важен. Винаги в историята на Ботев Левски е най-големият дразнител. Най-хубавите мачове още от моето поколение сме правили срещу Левски. Надявам се сега футболистите да покажат какво могат, защото знам какви са техните качества. Това е моментът, в който отборът трябва да тръгне в правилната посока.“

На 15 септември Зехтински отпразнува своя 70-годишен юбилей, който ще отбележи с издаването на автобиографична книга.

„Вече мога да кажа, че заглавието на книгата ще бъде „Да играеш за другите“. Тя вече е в печат. Заедно с издателство „Ракурси“ подготвяме премиерата за 17 октомври. Първоначално бяхме планирали представянето за 7 ноември – паметна дата в моя живот и в историята на Ботев, защото мачът с Байерн Мюнхен е върховият момент за нашето поколение. Работата по книгата обаче вървеше изключително лесно и приятно и успяхме да приключим по-бързо от очакваното. Освен това, датата 17 октомври е съобразена и с изненадите, които подготвяме за представянето“, коментира легендарният футболист и обясни защо е избрал точно това заглавие.

„Най-голямото удоволствие в моята кариера винаги е било да създавам положения за моите съотборници. С невероятните футболисти, с които имах щастието да играя в отбора на Ботев в онова поколение, за мен беше по-удовлетворяващо да подавам топката и след това да се наслаждавам на това, което пък те ще направят с нея. Никога не съм бил индивидуалист. Винаги съм играл за отбора и съм поставял общия успех над личния“, допълни Зехтински и уточни, че книгата ще бъде в съавторство със спортния журналист Диян Никифоров.