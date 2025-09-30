Финалите на АТР в Торино с рекорден награден фонд

Наградният фонд за Финалите на АТР ще бъде рекорден през 2025 година, достигайки 15.5 милиона долара, съобщават от организацията.

За всеки спечелен мач от груповата фаза участниците ще заработят 396 500 долара, за победа на полуфинала - 1,18 милиона долара, а шампионът ще получи 2,367 милиона долара в допълнение към натрупаните турнирни печалби.

Общият награден фонд на турнира може да достигне 5,071 милиона долара.

Финалите на АТР ще се проведат от 9 до 16 ноември в Торино (Италия), като в турнира ще участват осемте най-добри тенисисти за сезона. Настоящият шампион е номер 2 в световната ранглиста Яник Синер.