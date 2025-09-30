Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лиа Каратанчева започна с убедителна победа на турнир в Румъния

Лиа Каратанчева започна с убедителна победа на турнир в Румъния

  • 30 сеп 2025 | 11:27
  • 694
  • 1
Лиа Каратанчева започна с убедителна победа на турнир в Румъния

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей за жени в румънската столица Букурещ с награден фонд 60 хиляди долара.

22-годишната българка победи с 6:2, 6:3 представителката на домакините Сара Балан. Срещата продължи 87 минути.

Каратанчева направи два пробива по пътя към успеха в първия сет, а във втория спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3.

Във втория кръг Каратанчева ще играе срещу победителката от мача между третата поставена Ирене Бурийо Ескориуела (Испания) и Миа Ристич (Сърбия).

Националката Денислава Глушкова ще играе в първия кръг на сингъл срещу водачката в схемата Пана Удварди (Унгария).

Каратанчева и Глушкова ще участват и в надпреварата на двойки.

Лия Каратанчева и Катерина Цигурова (Швейцария) са поставени под №2 в схемата и ще стартират директно от четвъртфиналите.

Денислава Глушкова и Бриана Сабо, поставени под №4, ще играят на старта срещу Сапфо Сакелариди (Гърция) и Оана Гаврила (Румъния).

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер запази перфектния си баланс срещу Де Минор и ще играе на финала в Пекин

Синер запази перфектния си баланс срещу Де Минор и ще играе на финала в Пекин

  • 30 сеп 2025 | 16:03
  • 630
  • 1
Алкарас се справи с Фриц и вдигна трофея при дебюта си в Токио

Алкарас се справи с Фриц и вдигна трофея при дебюта си в Токио

  • 30 сеп 2025 | 14:47
  • 903
  • 0
Финалите на АТР в Торино с рекорден награден фонд

Финалите на АТР в Торино с рекорден награден фонд

  • 30 сеп 2025 | 13:22
  • 678
  • 0
Осем българки ще играят в основната схема на турнир по тенис от ITF във Варна

Осем българки ще играят в основната схема на турнир по тенис от ITF във Варна

  • 29 сеп 2025 | 22:37
  • 1276
  • 0
Даниил Медведев отстрани Александър Зверев на турнира в Пекин

Даниил Медведев отстрани Александър Зверев на турнира в Пекин

  • 29 сеп 2025 | 20:55
  • 1326
  • 4
Алкарас и Фриц са на финала в Токио

Алкарас и Фриц са на финала в Токио

  • 29 сеп 2025 | 14:53
  • 982
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 99059
  • 90
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 32208
  • 30
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427848
  • 14
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 15113
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 9411
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 22147
  • 47