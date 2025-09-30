Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Георги Павлов призова за оттегляне на съдебните жалби преди новото Общо събрание на БФЛА

Георги Павлов призова за оттегляне на съдебните жалби преди новото Общо събрание на БФЛА

  • 30 сеп 2025 | 11:18
  • 537
  • 0
Георги Павлов призова за оттегляне на съдебните жалби преди новото Общо събрание на БФЛА

Ново Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) ще се проведе на 8 ноември, след като Софийски градски съд взе решение да го насрочи по искането на клубовете в ЧОУ „Св. Георги“.

Председателят на федерацията Георги Павлов заяви, че приема решението на българския съд и подчерта значението на оттеглянето на всички съдебни жалби, насочени към решенията от Общото събрание от 1 август и вписването на промени в ръководството на федерацията.

„Само ако оставим тези процедури зад гърба си, ще можем да проведем Общото събрание в дух на единство и доверие, да изберем ново ръководство без допълнителни тежести и да освободим името на нашия спорт от съдебни обременености“, подчерта Павлов.

Продължаващите съдебни спорове създават сериозни пречки пред нормалното функциониране на БФЛА. Предстоят решаващи месеци, свързани с комуникация с държавните институции, осигуряващи голяма част от бюджета и програмите на българската лека атлетика.

„Не можем да си позволим да влизаме в зимния сезон и в предолимпийската година с парализирани процеси, разпилени усилия и разделено семейство, добави още Павлов. - Време е да помирим семейството на леката атлетика, да възцари спокойствие и да затворим срамната страница, която разтворихме през последните месеци. Новото ръководство трябва да започне своята работа на чисто – с доверие, ясна визия и обща грижа за бъдещето на нашия спорт.“

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Рекордни 8000 участници от 66 страни на Софийския маратон

Рекордни 8000 участници от 66 страни на Софийския маратон

  • 30 сеп 2025 | 15:17
  • 951
  • 0
Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

  • 29 сеп 2025 | 16:20
  • 1517
  • 0
МакКолган с убедителна победа на 10 000 м в Лондон

МакКолган с убедителна победа на 10 000 м в Лондон

  • 29 сеп 2025 | 15:54
  • 858
  • 0
Фрейзър-Прайс със силно послание за най-важния урок от бляскавата си 18-годишна кариера

Фрейзър-Прайс със силно послание за най-важния урок от бляскавата си 18-годишна кариера

  • 29 сеп 2025 | 12:04
  • 580
  • 0
Тебого за грешките и уроците на Световното в Токио

Тебого за грешките и уроците на Световното в Токио

  • 29 сеп 2025 | 11:27
  • 1062
  • 0
Облик Севил претърпя операция дни след световната си титла в Токио

Облик Севил претърпя операция дни след световната си титла в Токио

  • 29 сеп 2025 | 10:58
  • 485
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 99029
  • 90
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 32192
  • 30
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 15103
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 9387
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 22116
  • 47
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427832
  • 14