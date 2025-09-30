Популярни
Евролигата се завръща с първи седем вълнуващи битки

  • 30 сеп 2025 | 19:00
  • 4588
  • 1

Най-авторитетният клубен турнир в баскетбола на Стария континент - Евролигата, се завръща тази вечер с цели 7 интригуващи двубоя.

Още първите двубои за вечерта предложиха интрересни сблъсъци. В София Апоел (Тел Авив) изигра много силен мач и победи испаския гранд Барселона със 103:87.

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

По същото време дебютантът Дубай победи сръбския Партизан с 89:76.

Евролигата тази година е с два отбора повече - 20, а очакванията са, че предстои един вълнуващ сезон с много отбори с изравнени сили, като един от главните претенденти за трофея и тази година се предполага, че ще бъде Олимпиакос с Александър Везенков.

В 20:45 часа двукратният шампион в турнира Анадолу Ефес е домакин на шесткратния победител Макаби Тел Авив. Четвърт час по-късно Цървена звезда с Коди Милър-Макинтайър се изправя в Белград срещу Олимпия Милано, а в 21:15 седемкратният първенец в турнира Панатинайкос приема в Атина Байерн Мюнхен.

В 21:30 часа Везенков и Олимпиакос стартират участието си с гостуване на Баскония, а програмата за първия ден затварят Виртус Болоня и Реал Мадрид, които ще премерят силите си от 21:45 часа.

Снимки: Sportal.bg

