  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Горчиво начало на Евролигата за Звезда и Милър-Макинтайър

Горчиво начало на Евролигата за Звезда и Милър-Макинтайър

  • 30 сеп 2025 | 23:10
  • 1600
  • 0

С основно атакуващо оръжие Зак ЛеДей, Армани Милано надделя (92-82) над Цървена звезда в Белград в премиерата на Евролигата. Американският център на италианския отбор отбеляза 21 точки и овладя 5 борби, а след него по резултатност се наредиха Шавон Шийлдс с 13 точки, Джош Нибо с 12 и Марко Гудурич с 10 точки.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър вкара 14 точки, хвана 2 борби и направи 6 асистенции.

За Цървена звезда Джордан Нуора записа 19 точки и 6 борби, докато Тайсън Картър добави 16 точки.

В началото на мача Армани влезе с повече енергия и поведе (8-14 в 5-ата минута и 11-16 в 6-ата) с Леандро Болмаро и Шавон Шийлдс, които поеха тежестта в атака за италианския отбор. Постепенно обаче играчите на Янис Сферопулос реагираха и с много добри атаки, завършени от Джордан Нуора и Тайсън Картър, намалиха разликата до една точка (18-19 в 8:40), а първата четвърт завърши с преднина за Армани от 22-20 (10').

Във втората четвърт гостите отново си осигуриха преднина от 5 точки (27-32 в 15-ата минута), като Зак ЛеДей беше константата за отбора на Еторе Месина. Тайсън Картър и Никола Калинич отбелязаха за сръбския отбор, намалявайки до 3 точки (39-42 в 18:30), но полувремето приключи с преднина от 4 точки за италианците (41-45 в 20'). С 13/17 успешни стрелби за две точки (76.5%) играчите на Армани обясниха своето превъзходство над Цървена звезда, които стреляха само с 45.8% (11/24) за две точки. Високият процент на стрелба от тройката (6/10, 60%) не беше достатъчен за домакините да си възвърнат контрола върху темпото.

През второто полувреме играта беше равностойна до 27-ата минута (61-61), но тогава „проговори“ класата на Марко Гудурич, който с две поредни тройки даде преднина от 6 точки (61-67 в 28:30) на италианския отбор, а третата четвърт завърши с разлика от +6 (63-69 в 30') за Армани. В последната четвърт Армани натисна газта и с решения от ЛеДей, Гудурич, както и Нибо, поведе с +11 (67-78 в 32:30). Цървена звезда с Калинич намали (73-78 в 34'), но италианците, които контролираха мача от самото начало, увеличиха разликата до +12 (78-90 в 37:40) и стигнаха до победата.

Снимки: Imago

