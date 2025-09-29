Популярни
Осем българки ще играят в основната схема на турнир по тенис от ITF във Варна

  • 29 сеп 2025 | 22:37
  • 638
  • 0
Осем български тенисистки ще играят в основната схема на турнира за жени от ITF във Варна с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК Суперспорт.

Виктория Велева, Валерия Гърневска и Зиновия Ванева преминаха успешно квалификациите.

В първия кръг Виктория Велева ще играе срещу Джиневра Монтебруно (Италия), Валерия Гърневска ще стартира срещу Патриция Гойна (Румъния), а Зиновия Ванева започва срещу четвъртата поставена Сара Долс (Испания).

Поставената под номер 2 в схемата Лидия Енчева излиза в първия кръг срещу Елизавета Труш (Украйна), Йоана Константинова срещу Лора Бохнер (Германия), а Мелис Расим срещу петата в схемата Сара Файмонова (Чехия).

Алекса Каратанчева и Рада Колева получиха "уайлд кард" от организаторите. Карататчева ще играе в първия кръг срещу Юлия Букулей (Румъния), а Колева започва срещу Анастасия Цветкович (Сърбия).

Снимки: Sportal.bg

