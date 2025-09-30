Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн отива за нови три точки в Кипър

Байерн отива за нови три точки в Кипър

  • 30 сеп 2025 | 07:27
  • 2040
  • 2
Байерн отива за нови три точки в Кипър

Пафос и Байерн Мюнхен ще се изправят един срещу друг във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига на стадион "Лимасол Арена". Срещата е насрочена за 30 септември от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде Манфредас Лукянкукас. Това е историческо събитие за кипърския клуб, който ще посрещне един от най-титулуваните европейски отбори в най-престижния клубен турнир на континента.

Байерн стартира ударно участието си в Шампионската лига с успех с 3:1 над Челси. Сега баварците отиват в Кипър само и единствено с мисълта за задължителни три точки. Макар домакините да са коварен отбор, никой не може да си представи, че мюнхенци ще допуснат изненада в това гостуване.

Дебютантът в турнира Пафос може да е доволен от първия си мач в турнира, след като измъкна бойко реми в гостуването си на Олимпиакос. Сега обаче му предстои среща с един от гигантите в надпреварата. Байерн е един от фаворитите за спечелване на турнира и за къпърския шампион ще бъде почти непосилна задача да вземе нещо от този мач. Ако успее да го направи обаче, ще това със сигурност ще бъде записано със златни букви в историята му.

Пафос демонстрира отлична форма в местното първенство с три последователни победи - срещу Олимпиакос Никозия (2:1) на 27 септември, Еносис Паралимни (3:0) на 24 септември и Омония Арадипу (2:0) на 21 септември. В Шампионската лига кипърците стартираха с равенство срещу Олимпиакос (0:0) на 17 септември, а единствената им загуба в последните пет мача дойде срещу Аполон Лимасол (0:1) на 13 септември.

Байерн (Мюнхен) обаче е като истинска машина за победи от началото на сезона, като разгромяват съперник след съперник. В последните си пет мача те се разправиха с Вердер Бремен (4:0) на 26 септември, надиграха Хофенхайм като гост (4:1) на 20 септември, победиха Челси (3:1) в първия си мач от Шампионската лига на 17 септември, унищожиха Хамбургер (5:0) на 13 септември и обърнаха Аугсбург като гост (3:2) на 30 август. Баварците са отбелязали впечатляващите 19 гола в последните си 5 мача.

Двата тима досега никога не са се срещали в официални мачове и това е напълно нормално, имайки предвид кратката история на Пафос, който е създаден през 2014 година. Затова срещата е историческа и ще се помни дълго в Кипър, независимо какво ще се случи през 90-те минути.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ангола назначи французин за свой селекционер

Ангола назначи французин за свой селекционер

  • 30 сеп 2025 | 16:02
  • 610
  • 1
Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 3914
  • 7
Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

  • 30 сеп 2025 | 15:11
  • 1222
  • 4
Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

  • 30 сеп 2025 | 14:27
  • 1005
  • 0
Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

  • 30 сеп 2025 | 14:15
  • 5717
  • 11
Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 2548
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98691
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31938
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14868
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 9061
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 21648
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427653
  • 14