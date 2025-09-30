Байерн отива за нови три точки в Кипър

Пафос и Байерн Мюнхен ще се изправят един срещу друг във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига на стадион "Лимасол Арена". Срещата е насрочена за 30 септември от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде Манфредас Лукянкукас. Това е историческо събитие за кипърския клуб, който ще посрещне един от най-титулуваните европейски отбори в най-престижния клубен турнир на континента.

Байерн стартира ударно участието си в Шампионската лига с успех с 3:1 над Челси. Сега баварците отиват в Кипър само и единствено с мисълта за задължителни три точки. Макар домакините да са коварен отбор, никой не може да си представи, че мюнхенци ще допуснат изненада в това гостуване.

Дебютантът в турнира Пафос може да е доволен от първия си мач в турнира, след като измъкна бойко реми в гостуването си на Олимпиакос. Сега обаче му предстои среща с един от гигантите в надпреварата. Байерн е един от фаворитите за спечелване на турнира и за къпърския шампион ще бъде почти непосилна задача да вземе нещо от този мач. Ако успее да го направи обаче, ще това със сигурност ще бъде записано със златни букви в историята му.

Пафос демонстрира отлична форма в местното първенство с три последователни победи - срещу Олимпиакос Никозия (2:1) на 27 септември, Еносис Паралимни (3:0) на 24 септември и Омония Арадипу (2:0) на 21 септември. В Шампионската лига кипърците стартираха с равенство срещу Олимпиакос (0:0) на 17 септември, а единствената им загуба в последните пет мача дойде срещу Аполон Лимасол (0:1) на 13 септември.

Байерн (Мюнхен) обаче е като истинска машина за победи от началото на сезона, като разгромяват съперник след съперник. В последните си пет мача те се разправиха с Вердер Бремен (4:0) на 26 септември, надиграха Хофенхайм като гост (4:1) на 20 септември, победиха Челси (3:1) в първия си мач от Шампионската лига на 17 септември, унищожиха Хамбургер (5:0) на 13 септември и обърнаха Аугсбург като гост (3:2) на 30 август. Баварците са отбелязали впечатляващите 19 гола в последните си 5 мача.

Двата тима досега никога не са се срещали в официални мачове и това е напълно нормално, имайки предвид кратката история на Пафос, който е създаден през 2014 година. Затова срещата е историческа и ще се помни дълго в Кипър, независимо какво ще се случи през 90-те минути.