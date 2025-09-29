Бразлиска волейболистка подсили ЦСКА

ЦСКА ще внесе доза екзотика през новия сезон в женското ни волейболно първенство. За пръв път в историята на клуба свещената емблема ще бъде защитавана от волейболистка от Бразилия. Това е Хелена Моники. Родена на 27 август 2001 година, тя е висока 183 сантиметра и играе като посрещач. През отминалия сезон е била част от израелския Апоел Кфар Шаба, а преди това е играла и във филипинския Галерис Хайрайзърс. Пред нашия сайт cskavolley.com Моники споделя първите си впечатления на българска земя, очакванията за новия сезон и разкрива малко за себе си.

Моники, добре дошла в България. Как се чувстваш в нашата страна?

– Определено имам едно вълнение, сякаш пеперуди хвърчат в стомаха ми. Изключително се радвам, че съм тук и прегръщам с цялото си сърце това ново предизвикателство и опитът, който очаквам да натрупам. Нямам търпение да започнат официалните мачове с екипа на ЦСКА.

Какво мислиш за отбора и беше ли запозната с историята на клуба преди да пристигнеш?

– За мен е чест да бъда в такъв клуб. Невероятно е, защото това е най-успешният клуб в България. Чувала съм страхотни неща за ЦСКА и определено съм щастлива за избора си. Вече знам и от първо лице какво означава волейболът за всички, които са в отбора.

Как се стигна до трансфера ти?

– Той е резултат от няколко компонента. Моят агент проведе разговорите с ръководството на ЦСКА и ме увери, че това е правилното място за мен. Прегледах историята на клуба, статистиките, като треньорите също бяха запознати с моите умения. Така че стана плавно.

Как ти се струват момичетата и как те приеха? Изгради ли вече нови приятелства?

– Всички са страхотни. Много съм впечатлена от работната етика, която показват момичетата и треньорите в отбора. Динамиката е висока, изискванията също. Радвам се на нови запознанства, а момичетата ме приеха наистина много топло, в момента изграждаме колектив. Смятам, че вече намерих и нови приятелки, но определено съм респектирана от всички.

Какъв сезон очакваш с „червения“ екип?

– Както вече казах, нямам търпение сезонът да започне и да постигнем нещо значимо. Основната ми цел е да остана здраво стъпила на земята и с много тренировки да допринеса за израстването на целия отбор.

Кои са силните ти страни на полето?

– Опитвам се да давам всичко от себе си във всеки мач, не се пестя и винаги търся начин да извлека максимума от дадена ситуация. Освен това вярвам, че концентрацията ми е силна черта.

Разкажи ни повече за себе си? Що за човек е Моники извън терена?

– Като цяло съм спокойна личност. В свободното си време обичам да почивам, да гледам някой хубав филм и да се разхождам из града, да опознавам околностите. Харесва ми да разглеждам забележителността, за да трупам позитивни спомени.

Успяваш ли да се справиш с езиковата бариера, както в ЦСКА, така и в града?

– Това определено е предизвикателно, но като цяло комуникираме с момичетата и треньорите на английски език. Разбира се, вече започнах и да научавам някои думи на български, така че не си губя времето (смее се).

Ще бъде ли ЦСКА стъпка напред в твоето развитие?

– Вярвам, че ще бъде наистина значима стъпка в развитието ми, защото мога да науча много от момичетата и треньорите тук. Надявам се да бъде полезно и за следваща, още по-голяма опция пред мен.

Волейболът е сред водещите спортове в Бразилия. Как оценяваш представянето ни на световните първенства – за мъже и жени?

– Действително, волейболът е много популярен спорт в Бразилия. Радвам се, че виждам как по-младите момичета успяват да надграждат и да се развиват, но не искам да коментирам като цяло резултатите от тези първенства. За мен е важно и съм щастлива, че мога да представлявам бразилската школа тук, в България.

И последно – запозната ли си с темперамента на нашите привърженици? Какво искаш да им пожелаеш?

– Вече ми разказаха, че са наистина много страстни и отдадени на клуба, което само може да ме радва. Пожелавам им да продължават да подкрепят ЦСКА и да внасят ентусиазъм и страст в играта. Надявам се скоро да ги видя в залата.