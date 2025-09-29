ЦСКА триумфира на турнира в Драгоман

Волейболистките на ЦСКА триумфираха в третото издание на турнира "Купата на кмета".

В последния си двубой от надпреварата момичетата на Юлия Иванова надделяха с 3:2 гейма над дебютанта Миньор (Перник). Двата отбора направиха много оспорван сблъсък, като си разменяха волейболни аргументи.

С тайбрек завърши и срещата между домакините от Драгоман и Славия. Подобно на мача между "червените" и перничанки, и тук зрителите станах свидетели на драматична среща.

Доста по-категорично се разви мачът между волейболистките на Антон Петров и Миньор - 3:0 гейма в полза на домакините.

Така с три успеха от три мача столичанки спечелиха турнира. Втори завършиха състезателките от Драгоман (2 победи, 1 загуба). Трети остана тимът на Славия с 1 победа и 2 загуби, а дебютантът Миньор - четвърти, без успех.

За MVP бе отличена Мариела Петрова - ВК Драгоман.