Перник ще бъде домакин на 25-о издание на турнира по волейбол за мъже "Борис Гюдеров"

Перник ще бъде домакин на 25-ия мемориален турнир по волейбол „Борис Гюдеров“, съобщи за БТА председателят на Управителния съвет на клуба Миньор Десислава Банкова.

Състезанието ще започне на 3 октомври (петък) от 16:00 часа с мач между Левски и ЦСКА. В 17:30 часа по програма е предвидено официалното откриване. След това от 18:00 ще се изиграе срещата между Миньор и Монтана.

"Подготвили сме много изненади за публиката по време на откриването. Каним всички любители на спорта, а и на волейбола, да дойдат и да подкрепят Миньор. Зрителите ще могат да видят кратък филм с архивни кадри за волейболната легенда Борис Гюдеров. От игра ще бъде изведен неговият екип с номер 8, под който Гюдеров се е състезавал. Ще има мажоретки и томбола, а тъй като турнирът е юбилеен - 25-и, толкова награди ще бъдат раздадени", каза още Банкова.

Тя допълни, че екипът е реплика на този, с който именитият волейболист е играл през 60-те години на миналия век. Той ще бъде връчен на дъщеря му Ваня Гюдерова.

Програмата ще продължи и в дните 4 и 5 октомври (събота и неделя). На 4 октомври от 16:00 часа един срещу друг ще излязат Левски и Монтана, а след това ще играят Миньор и ЦСКА. На следващия ден, в неделя, от 14:00 часа ще се срещнат ЦСКА и Монтана, след което Миньор и Левски.

От 17:00 часа ще бъде награждаването, когато ще стане ясно в чии ръце ще отиде преходната купа от турнира. Входът за зрителите ще бъде свободен.

Както БТА писа, волейболен клуб „Монтана Волей“ е носителят на трофея от 24-ото издание на надпреварата. Воденият от Даниел Пеев тим победи ЦСКА с 3:0 гейма на финала. Купата на победителите връчи дъщерята на Борис Гюдеров - Ваня Гюдерова.