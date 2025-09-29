Марица (Пловдив) завърши на 5-о място в международния турнир в памет на Ахмет Гьоксу

Волейболният шампион на България при жените Марица (Пловдив) завърши на пето място в международния турнир в памет на Ахмет Гьоксу.

Състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек записаха категорична победа с 3:0 гейма срещу германския Потсдам в последния си двубой от надпреварата, която се проведе в турската столица Анкара.

След края на турнира пловдивчанки получиха плакет за участие, както и специален подарък – рамкиран екип на тима на Зерен, подписан от състезателките на домакините.

"Благодарим на организаторите за страхотната атмосфера по време на целия турнир във волейболна зала "Селим Съри Таркан Зерен" в Анкара", написаха от клуба.