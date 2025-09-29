Ница рискува наказание заради хомофобски скандирания

Мачът между Ница и Пари ФК беше на ръба да бъде прекратен, след като хомофобски скандирания от фенове на Ница доведоха до две прекъсвания на срещата. Случаят вече се разглежда от дисциплинарната комисия на френската футболна лига.

Според RMC Sport Ница рискува да плати глоба и трибуната, от която са дошли скандиранията, да е затворена за домакински мач на отбора. Фактът, че срещата е завършила, може да облекчи потенциална санкция, въпреки че прекратяване на мача е било обмисляно.

Има неща, които не могат да се чуят на футболен стадион, нито дори в ежедневието. Много сме щастливи, че феновете са там всеки уикенд, но тези послания са неприемливи.

Съдията и делегатът на мача обсъдиха какви действия да предприемат след прекъсването на срещата, но тя все пак продължи след предупреждения от говорителя на стадиона и от Джонатан Клаус, капитан на Ница.

„Съдията ми каза, че ако феновете не спрат, ще прекратят мача. Опитах се да им предам това послание. Има неща, които не могат да се чуят на футболен стадион, нито дори в ежедневието. Много сме щастливи, че феновете са там всеки уикенд, но тези послания са неприемливи“, каза Клаус след мача.

Три минути след подновяването на мача, Ница, който водеше с 1:0, допусна изравнителен гол в 88-ата минута, когато Жан-Филип Красо реализира дузпа, след като Моис Бомбито игра с ръка в наказателното поле.