Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Важно е да удължим силния си старт, заяви Нойер преди гостуването в Кипър

Важно е да удължим силния си старт, заяви Нойер преди гостуването в Кипър

  • 29 сеп 2025 | 17:46
  • 1290
  • 0
Важно е да удължим силния си старт, заяви Нойер преди гостуването в Кипър

Байерн (Мюнхен) иска да продължи перфектния си старт в Шампионската лига и всички турнири срещу Пафос във вторник. Двубоят срещу първенеца на Кипър е от втория кръг в основната фаза и ще се играе Пафос.

Германският тим спечели всичките си първи осем мача от кампанията, включително победа с 3:1 над шампиона на Световното клубно първенство Челси на старта в ШЛ.

"Важно е да продължим добрия старт срещу Пафос, след като спечелихме домакинския си мач срещу Челси", каза капитанът Мануел Нойер.

Полузащитникът Леон Горетцка също настоя, че "няма да ходим там заради хубавото време".

Полузащитникът Йошуа Кимих увери, че той и съотборниците му ще бъдат фокусирани.

Звездният нападател Хари Кейн е доволен от късния начален час - 22:00 часа, предвид топлото време. Той ще се опита да увеличи броя на головете си, след като стана футболистът, достигнал най-бързо 100 гола за един клуб от петте най-добри лиги в Европа при успеха с 4:0 срещу Вердер (Бремен) в Бундеслигата, допълва БТА.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 516
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 821
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 1002
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 562
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 707
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 891
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17975
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26220
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20471
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18953
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28357
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13299
  • 16