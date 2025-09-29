Важно е да удължим силния си старт, заяви Нойер преди гостуването в Кипър

Байерн (Мюнхен) иска да продължи перфектния си старт в Шампионската лига и всички турнири срещу Пафос във вторник. Двубоят срещу първенеца на Кипър е от втория кръг в основната фаза и ще се играе Пафос.

Германският тим спечели всичките си първи осем мача от кампанията, включително победа с 3:1 над шампиона на Световното клубно първенство Челси на старта в ШЛ.

"Важно е да продължим добрия старт срещу Пафос, след като спечелихме домакинския си мач срещу Челси", каза капитанът Мануел Нойер.

Полузащитникът Леон Горетцка също настоя, че "няма да ходим там заради хубавото време".

Полузащитникът Йошуа Кимих увери, че той и съотборниците му ще бъдат фокусирани.

Звездният нападател Хари Кейн е доволен от късния начален час - 22:00 часа, предвид топлото време. Той ще се опита да увеличи броя на головете си, след като стана футболистът, достигнал най-бързо 100 гола за един клуб от петте най-добри лиги в Европа при успеха с 4:0 срещу Вердер (Бремен) в Бундеслигата, допълва БТА.