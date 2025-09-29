Бразилски халф може да стане съотборник на Илия Груев в Лийдс

Халфът на Интернасионал Густаво Прадо може да стане съотборник на Илия Груев в Лийдс, твърди Correio do Povo. Английският клуб е готов да плати около 20 милиона евро за 20-годишния бразилец. Договорът на Прадо е до 31 декември 2028 г. През сезон 2025 халфът отбеляза два гола в 22 мача.

През настоящата кампания във Висшата Лига Лийдс заема 11-та позиция с актив от 8 точки. Клубът от Йоркшър има две победи от шест мача, а в последният кръг завърши 2:2 при домакинството си на Борнемут. Лийдс допусна изравняване в последната минута на добавеното време. Българският национал Илия Груев въобще не се появи в игра.

Снимки: Imago