Феноменален дебют на Боби Младенов за новия му отбор

Вход / Регистрирай се
  • 29 сеп 2025 | 10:57
  • 11303
  • 4
Феноменален официален дебют направи българският национален гард Борислав Младенов за новия си отбор Виена. Както е известно, бившият играч на Миньор 2015 и Левски наскоро бе преотстъпен на австрийския тим от израелския Апоел Тел Авив.

В мач от първия кръг на австрийската Суперлига Младенов бе в стартовия състав на виенчани и беше с основен принос за победата с 88:83 срещу гостувалия Норд Драгънз. Боби Младенов изригна с 24 точки, 11 борби, 7 асистенции, 3 откраднати топки и 1 чадър за 39 минути игра.

Виена пречупи съперника си след силно първо полувреме, след края на което имаше 8 точки аванс. През второто полувреме Норд опита обрат, но не съумя да постигне такъв.

Младенов можеше и да се доближи до 30 точки, ако бе показал малко по-добра ефективност от линията за наказателни удари, където регистрира едва 3/10. От зоната за две точки обаче той беше безпощаден (6/7), а освен това вкара и 3 тройки от 8 опита.

Арон Стазич също вкара 24 точки за Виена, а 14 добави Леон Булич.

Джакори Арчи вкара 22 точки за гостите, а по 17 реализираха Константин Зауер и Айзея Амато.

