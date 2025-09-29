Облик Севил претърпя операция дни след световната си титла в Токио

Ямайският спринтьор Облик Севил се подложи на хирургическа интервенция само дни след като сложи край на десетгодишното чакане на страната си за златeн медал на 100 метра на Световно първенство.

Севил ще се възстановява до четири седмици след процедура за премахване на ноктите на двата му палеца на краката.

Операцията е извършена в четвъртък от д-р Акшай Мансинг, консултант по ортопедична хирургия и спортна медицина, съобщава Jamaican Observer.

24-годишният ямайски спринтьор спечели първия си индивидуален златен медал при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г. Той триумфира в силна конкуренция с личен рекорд от 9.77 секунди, което е десетото най-бързо време в историята.

Победата на Севил прекрати почти десетгодишното чакане на Ямайка за индивидуална титла в мъжкия спринт на световен шампионат – суша, продължила от двойния златен медал на Юсейн Болт на Олимпийските игри в Рио през 2016 г.

Във финала в Токио Севил изпревари своя сънародник Кишейн Томпсън, който завърши втори с време 9.82 секунди. Томпсън държи най-доброто постижение в света за сезона – 9.75, поставено на националния шампионат на Ямайка през юни. Американецът Ноа Лайлс, шампион от 2023 г., зае третото място с 9.89 секунди.

Сега Севил ще си вземе почивка, за да продължи възстановяването си, като се стреми да започне ранна подготовка за сезон 2026, където ще бъде фаворит в повечето състезания, имайки предвид, че вече е действащ световен шампион.

24-годишният атлет записа 9.93 секунди в сериите в Токио, преди да постигне личен рекорд от 9.77 секунди в полуфинала, но във финала регистрира по-бавно време от 9.86 секунди, с което спечели първата си световна титла.

