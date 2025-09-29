Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Облик Севил претърпя операция дни след световната си титла в Токио

Облик Севил претърпя операция дни след световната си титла в Токио

  • 29 сеп 2025 | 10:58
  • 442
  • 0
Облик Севил претърпя операция дни след световната си титла в Токио

Ямайският спринтьор Облик Севил се подложи на хирургическа интервенция само дни след като сложи край на десетгодишното чакане на страната си за златeн медал на 100 метра на Световно първенство.

Севил ще се възстановява до четири седмици след процедура за премахване на ноктите на двата му палеца на краката.

Операцията е извършена в четвъртък от д-р Акшай Мансинг, консултант по ортопедична хирургия и спортна медицина, съобщава Jamaican Observer.

24-годишният ямайски спринтьор спечели първия си индивидуален златен медал при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г. Той триумфира в силна конкуренция с личен рекорд от 9.77 секунди, което е десетото най-бързо време в историята.

Севил сложи край на 10-годишното чакане на Ямайка за злато на 100 метра

Победата на Севил прекрати почти десетгодишното чакане на Ямайка за индивидуална титла в мъжкия спринт на световен шампионат – суша, продължила от двойния златен медал на Юсейн Болт на Олимпийските игри в Рио през 2016 г.

Във финала в Токио Севил изпревари своя сънародник Кишейн Томпсън, който завърши втори с време 9.82 секунди. Томпсън държи най-доброто постижение в света за сезона – 9.75, поставено на националния шампионат на Ямайка през юни. Американецът Ноа Лайлс, шампион от 2023 г., зае третото място с 9.89 секунди.

Сега Севил ще си вземе почивка, за да продължи възстановяването си, като се стреми да започне ранна подготовка за сезон 2026, където ще бъде фаворит в повечето състезания, имайки предвид, че вече е действащ световен шампион.

24-годишният атлет записа 9.93 секунди в сериите в Токио, преди да постигне личен рекорд от 9.77 секунди в полуфинала, но във финала регистрира по-бавно време от 9.86 секунди, с което спечели първата си световна титла.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

Министър Гуцанов ще посрещне световния шампион за паралимпийци Ружди Ружди

  • 29 сеп 2025 | 16:20
  • 1367
  • 0
МакКолган с убедителна победа на 10 000 м в Лондон

МакКолган с убедителна победа на 10 000 м в Лондон

  • 29 сеп 2025 | 15:54
  • 785
  • 0
Фрейзър-Прайс със силно послание за най-важния урок от бляскавата си 18-годишна кариера

Фрейзър-Прайс със силно послание за най-важния урок от бляскавата си 18-годишна кариера

  • 29 сеп 2025 | 12:04
  • 543
  • 0
Тебого за грешките и уроците на Световното в Токио

Тебого за грешките и уроците на Световното в Токио

  • 29 сеп 2025 | 11:27
  • 1017
  • 0
Кър потвърди, че разтежение в прасеца е причината за проблемите му на световния финал

Кър потвърди, че разтежение в прасеца е причината за проблемите му на световния финал

  • 29 сеп 2025 | 10:35
  • 639
  • 0
Алмгрен ще атакува европейския рекорд на полумаратон във Валенсия

Алмгрен ще атакува европейския рекорд на полумаратон във Валенсия

  • 29 сеп 2025 | 10:24
  • 851
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17752
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 25964
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20368
  • 22
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18876
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28283
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13241
  • 16